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芳苑塑膠工廠大火 員工來不及逃生喪命

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，屋頂太陽能板燃燒，怵目驚心。圖／阿鋒Amos提供
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，屋頂太陽能板燃燒，怵目驚心。圖／阿鋒Amos提供

彰化縣芳苑鄉芳苑工業區工區六路一家塑膠工廠今天清晨4點46分傳出火災，因廠內堆放大量塑膠粒真空包，火勢延燒一發不可收拾，其中一名住在工廠內的陳姓員工來不及逃離，消防人員在火場內將他救出送醫救治，最後仍傷重不治，詳細起火原因仍在調查。

消防局清晨接獲民眾報案有濃煙從該工廠二樓竄出，派出70多名警義消到場搶救，但該工廠面積3千3百多平方公尺，火勢延燒迅速，二樓全面燃燒。

彰化消防局第四大隊長葉清添說，因當時工廠屋頂並未燒垮，濃煙無法排出，使得高溫蓄積在二樓，溫度高相當危急，加上屋頂大面積設置太陽能板，起初擔心射水會發生觸電，太陽能板業者到場評估高溫已造成太陽能板大量熱熔，降低觸電可能性，消防隊員接力搶救，直到上午6點多控制火勢。

消防人員發現，該工廠內有員工住在裡面，火警發生時二樓分別有2人睡在隔壁間，一樓有人上到樓上呼救逃離，但其中一人及時逃出，38歲陳姓男子則未出來，命喪火窟。

彰化縣環保局依消防局通報，立即派員趕赴現場，派遣空氣品質監測車於下風處進行監測，目前持續監測中，後續將依據消防局火場鑑定報告，釐清是否有人為疏失，後依《空污法》第32條處10萬至500萬罰鍰。

環保局表示，工廠從事塑膠製品製造作業，火勢控制後，依現場風向為北北東風，擴散條件不佳，受影響範圍主要為芳苑鄉周遭區域，提醒芳苑鄉區域及鄰近地區民眾家戶緊閉門窗避免外出，並加強個人防護，如需外出，建議配戴口罩。

芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾，造成一人喪命。圖／阿鋒Amos提供
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾，造成一人喪命。圖／阿鋒Amos提供
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾。圖／阿鋒Amos提供
芳苑鄉一家塑膠工廠火警，火勢延燒不可收拾。圖／阿鋒Amos提供

高溫 空污

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