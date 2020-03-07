遭遇逾2000度烈焰 中科院大樹廠二員工仍與死神博鬥

中科院大樹院區昨晚驚傳工安意外，院長杲中興今天南下探視傷者時表示，火箭推進劑研製近40年，是很純熟的技術，過去從未發生這種意外。由於推進器燃料燃燒時溫度逾攝氏2000度，就算人員依作業程序穿著防護衣恐怕也難逃烈焰，目前已令全場停工並調閱監視器錄影畫面，進一步追查原因。

負責研製火箭推進器等重要國防武器的國防部中科院大樹院區昨晚發生工安事故，現場4名員工受傷，其中吳姓及劉姓二人因距離較近，慘遭超過2000度的高溫燒灼，全身分別遭到80%及97%燒傷，尚未脫險。另兩人傷勢較輕，昨晚已出院。

重傷員工之一的57歲屏東籍技術員劉漢屏，專門負責火工作業，被送往高雄義大醫院治療，義大醫院整形外科部燒傷中心主任張立人說，劉漢屏體表面積約97%三度燒傷，合併吸入性嗆傷，醫院動用十多人為他切開筋膜並進行大量輸液治療，目前生命跡象穩定，但仍未脫險。

張立人說，病人頭、臉、眼睛等部位都燒傷嚴重，靠止痛藥、鎮定劑減少痛苦，需在48小時內需大量輸液，使用白蛋白及血漿，取代他流失的白蛋白，維持血中滲透壓濃度，後續清創還要預防任何可能的感染。

另名被送往高雄榮總治療的41歲吳建騏，全身有80%二至三度燒傷，傷勢嚴重，仍在加護病房治療，他原本在南科工作，一年多前返鄉進中科院大樹院區服務，擔任里長的父親吳順治早年也在中科院大樹院區服務，堪稱子承父業。

杲中興表示，初步檢視事故影帶，研判是在進行火箭推進器燃料製程中的第二道清理鍋具的流程時瞬間起火。推進器燃料屬高能量的易燃物，起火後瞬間造成大面積燃燒，機具受損部分則仍在清點。

他說，火箭推進器藥柱生產過程包括拌藥、注藥、熟化等三道程序。其中頭尾的拌藥、熟化流程，由機具處理，人員並不接觸，僅注藥是由人工操作，這次意外就是人員在清理注藥後的鍋具發生的，至於為何起火，仍待了解。