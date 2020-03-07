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竹崎婦人跌落3米深河堤 芒草竟成緩衝墊 奇蹟似無外傷
嘉義縣竹崎鄉溪湖天猿宮前防汛道路河堤，1名61歲王姓婦人前往附近拜訪友人，因天色過暗不慎跌落3米深溪谷中，由於救援時間急迫，警方擔心婦人滑落河堤受傷、溺水，警消人員到場後沿河堤搜尋、喊叫，所幸婦人意識清醒仍能求救，終於順利找到婦人並將她救起。
竹崎警分局復金龍山聯合派出所在5日晚間9點13分接獲報案，1名婦人跌進溪谷中，由於王姓婦人跌落地點十分黑暗，深達3米且芒草叢生，增加救援困難性，經警方及消防隊商討救援方法，以手電筒照明王婦正確位置後，再使用梯子及繩索吊掛將婦人救出。
警方表示，因河堤邊的芒草生長密集，雖不利搜尋婦人身影，但芒草也意外成了婦人的「防護墊」，幫忙緩衝擋下石頭，所幸婦人意識清醒，警消人員喊叫時能即時出聲回應，幫助搜救人員更快速尋獲她，且王姓婦人竟奇蹟似無受到外傷，員警直呼「好幸運」。
9點40分順利將婦人吊掛上岸，王婦見到警消人員後終於露出笑容，在聯繫家屬後，親友已到場將婦人載回休養，因山區氣候多變，加上近日受寒流及雲系外圍環流影響，天候不佳，入夜氣溫下降快速，有失溫的可能，王婦及其家屬頻頻感謝警消人員的辛勞
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