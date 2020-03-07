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交通聯防！北宜公路區間測速延伸到宜蘭 明年全線實施

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
北宜公路彎道多，為降低事故，區間測速將延伸到宜蘭，全線都將實施，相關的科技執法設施預計今年底前完成，明年上路。資料照片／警方提供
北宜公路彎道多，為降低事故，區間測速將延伸到宜蘭，全線都將實施，相關的科技執法設施預計今年底前完成，明年上路。資料照片／警方提供

新北市、宜蘭縣交通聯防，確定北宜公路區間測速將延伸到宜蘭，全線都將實施，相關的科技執法設施預計今年底前完成，明年上路。

宜蘭縣政府今天指出，宜蘭縣政府與新北市政府合作交流，對北宜公路安全將再升級，北宜公路新北市部分路段，自去年（108年）4月1日起實施區間測速，有效降低車輛違法情形及交通事故，因此，宜蘭縣決定，擇定縣境路段實施區間測速，全面提升交通安全。

宜蘭縣政府說，區間測速將從已實施的新北市端，延伸到宜蘭境內，全線約70公里的路段都將採區間測速。

宜蘭縣政府表示，為落實政策，縣政府爭取交通部400萬元的經費補助，在北宜公路宜蘭境內路段，選擇有合適腹地與電源處，裝設科技執法設備，預計今年底前完成，明年初即可啟用上路。

警察局指出，北宜公路宜蘭端從石牌到頭城，路程指標從56.5公里處到68.6公里處，區間測速的路段預計分為2段，屆時會分別立牌，標示出區間測速的起點與訖點，以距離與速度，換算出平均車速，若有超速，即會舉發取締。

警方指出，北宜公路山路彎道多，更有髮夾彎，也發現不少重機或超跑選擇北宜公路騁馳，但因山路彎，若車速快，過彎即易生意外，像去年3月間就曾有超跑過彎發生車禍，衝撞護欄，警方希望透過區間測速的科技執法，更有效降低交通事故發生。

測速 北宜公路

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