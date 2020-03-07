南投連棟透天厝火警黑煙衝天際 消防隊員及時撲滅火頭

南投縣埔里鎮東潤路上午連棟透天厝，起火點在巷道內，幸好消防隊員搶救迅速，20分鐘控制火勢。圖／南投縣消防局提供 南投縣埔里鎮東潤路今天上午民宅火警，因為是連棟透天厝頂樓鐵皮加蓋，火勢在內悶燒，冒出大量黑煙相當嚇人，幸好消防隊員及時搶救，在窗戶玻璃爆裂，從濃煙轉成大火前及時將火頭撲滅，只花20分鐘控制火勢，火警原因和起火點仍待進一步調查。

南投縣消防局今天上午7時39分獲報，埔里鎮東潤路連棟透天厝火警，因為地點在巷道又擔心火勢蔓延，消防局調派中心碑和魚池消防分隊出動人車支援出動水箱車、消防車10、出動50多名警義消前往搶救。

消防人員還沒到達現場，就看到三棟透天厝已有兩棟頂樓鐵皮加蓋冒出大量黑煙，研判是密閉隔間空氣不足才悶燒，埔里分隊長廖承先指揮先隔離，避免火勢延燒到第三棟透天厝，也分頭灌救，剛好三樓窗戶破裂，悶燒的火場因為空氣流入開始燃燒，幸好水線已經布置分頭灌救，迅速撲滅火頭，花了20分鐘就控制火勢，並繼續撲滅殘火。