影／債務糾紛男揪前妻撂人半夜狠砸車 警20小時內逮人

台中市西屯區一家租賃車公司疑有債務糾紛，昨晨1時許遭4男1女持木棒、石頭等器砸毀4輛轎車，造成車輛擋風玻璃、車窗、後視鏡等毀損，警方獲報以車追人，昨晚逮捕林姓主嫌為首等5人到案，其中柯女是林嫌前妻，全案依毀損罪嫌偵辦。

昨晨1點多，台中市西屯區環中路二段一家汽車租賃公司遭4男、1女持木棒、石頭砸車，造成停放店外的進口車MINI Cooper、LUXGEN、BMW轎車與TOYOTA休旅車的擋風玻璃、車窗、後視鏡及引擎蓋等毀損，初估財損至少30萬元。

有網友將砸車影片放上臉書群組「爆料公社」，更批「大台中治安真差」，「被數名黑衣人狂砸，損失慘重！」等語，引發網友議論。

台中市警局第六分局西屯所調查，昨晚9點多逮捕林姓主嫌(26歲)，更追查出林嫌柯姓前妻(26歲)、林男(23歲)、溫男(19歲)與張男(32歲)涉案。

據悉，林姓主嫌在交友軟體結識綽號「小鐵」友人，受命「小鐵」教唆撂人到該家汽車租賃公司砸車教訓，林嫌除找來柯姓前妻外，更找溫男等人助陣，一行5人砸車行徑不到1分鐘，隨即駕車離開，相當囂張。

汽車租賃公司鄭姓店長寫委託書委託員工到派出所報案，自己則稱「人在南部，不方便到」；警方表示，不排除這起砸車糾紛起因於私人財務糾紛，警方已擴大追查幕後指使者，釐清案情，警詢後將林嫌共5人依毀損罪嫌移送。