歡慶三八婦女節 分局長親手包水餃感謝女警辛勞

明天是三八婦女節，桃園市中壢警分局有感女性同仁職場上身兼母職的辛勞，特別於昨天由分局長及副分局長親手包水餃給分局女性同仁享用，以表達敬謝之情，及轉贈局長陳國進所贈玫瑰花及面膜，期許她們在職場上持續發光發熱，家庭幸福美滿。

中壢警分局為慶祝婦女節，提前於昨天邀請分局內勤女性同仁一同歡慶，由分局長劉印宮及副分局長范源正於分局廚房親手包水餃，因為正值防疫期間，製作前先洗淨雙手、消毒，並配戴口罩及圍裙，過程相當歡愉且溫馨。

分局長平日在家雖然鮮少煮飯，包起水餃卻仍十分專業，讓大家不禁讚嘆分局長好賢慧！分局長和副分局長努力捏出餃子一顆顆完美圓滿的形狀，就是希望女性同仁能感受到他們滿滿的愛心及用心。

新鮮的水餃煮熟盛盤後也立刻被同仁一掃而空供不應求，粒粒渾圓飽滿的水餃，色香味俱全，滿滿的餡料填飽了大家的胃，更溫暖了每位女警的心，防疫當前的同時，更是讓同仁吃得安心也開心。