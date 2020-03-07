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中科院大樹院區火警意外 中科院：是起火燃燒而非爆炸

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
中科院長杲中興（受訪者）南下探視傷者並追查事故原因。記者王昭月／攝影
中科院長杲中興（受訪者）南下探視傷者並追查事故原因。記者王昭月／攝影

國家中科學研究院大樹院區昨晚發生火警造成4名員工受傷，院長杲中興今天上午搭高鐵南下，分別前往大樹區和山里里長吳順治辦公室及高雄義大醫院探視受傷員工及家屬。不過院方強調，這起意外是火警而非爆炸，事故原因仍在釐清。

國家中山科學研究院昨晚7點許疑在執行火工作業注火藥流程時，引 發爆烈火勢；造成四名員工受傷，其中吳姓及劉姓兩名員工，分別有80%及98%二至三度不等的燒傷面積，分別在高雄榮總及義大醫院加護病房觀察中。

中科院大樹院區今早出面說明時，特別強調這起工安意外是起火燃燒，不是爆炸，肇事原因還在釐清當中。由於火工作業離火藥非常的近，因此四名員工離起火的距離非常的近，昨晚是在進行推進器火工作業不慎起火，因而造成受傷。目前廠區已停工進行災後損失控管，對於受傷員工會按勞基法進行處理，四人均有保險。

中科院杲中興長今天一早搭高鐵南下，首站扺達大樹區和山里長吳順治府上，吳里長的兒子是中科院大樹院區員工，燒傷面積達80%，還在高雄榮總加護病房觀察。大樹區公所主祕王瑞麟也代表市長韓國瑜先行致贈慰問金探視。

杲中興表示，飛彈推進器相關作業有三個製程，三項製程是連續性作業，昨晚的狀況是在鑄藥過程清洗鍋具時發生。由於火藥成份是高熱量，瞬間就達到高熱，因此員工傷勢比較嚴重。

杲中興說，火工作業是非常成熟的製程，過去從來沒有出過事，且所有員工都是經驗豐富的熟手，現場也有錄影，詳細原因仍要再查。

大樹區和山里長吳順治面對兒子傷重，外表雖然仍保持鎮靜，但血壓不斷飆高，家人一聽到吳的傷勢就眼淚奔流。吳里長說，過去自己處理過許多中科院大樹院區的事故，十分清楚危險性，因此「心理有數」。

中科院 順治

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