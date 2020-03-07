LINE被哥哥封鎖氣炸 妹竟撂人持球棒當街追打他

新北市五股1名蔡姓女子，前日晚間糾眾持球棒當街追打自己的哥哥，警方出動快打部隊到場才控制場面，據了解，起因竟是蔡女不滿被哥哥封鎖Line，一氣之下雙方爆發激烈全武行，雖然事後雙方皆想息事寧人，但警方則依規將動手的雙方帶回，依聚眾鬥毆、傷害罪嫌移送法辦。

持鐵棒追打哥哥的蔡姓女子（36歲），長期以來一直與39歲的哥哥不合，2人時常因細故吵架，甚至蔡女為了爭一口氣，還會直接透過Line語音電話打給哥哥破口大罵；數日前2人再度爭吵，哥哥終於忍不住，當場就將妹妹蔡女的Line帳號封鎖。

蔡女眼見被封鎖立刻氣炸，但怎麼回撥電話都無人接聽；沒想到前日晚間9時許，蔡女從朋友口中得知哥哥與3名友人在五股凌雲路上的小吃店用餐，竟然抄起球棒就直奔現場，還找來2名朋友助陣氣勢。

蔡女氣沖沖走入店內，哥哥還正坐著吃麵，突然就被一棒打在背上，雙方隨即纏鬥在一起，嚇得小吃店老闆娘丟下炒菜鍋棄攤而去，警方則在接獲民眾報案後出動快打部隊到場，並將雙方上銬帶回。

案發後兄妹雙方朋友皆送傷送醫，經簡單治療後通通帶回警局，經詢問才知是兄妹吵架演變鬥毆，雙方7人皆被依傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送法辦。