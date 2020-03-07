身無分文旅店好心收留住2晚她不肯走 3警輪流勸吐心事

基隆市一名婦人日前深夜到一間旅店求助，指因聯絡不到親友，讓她住一晚度過寒夜即會離去，旅店服務人員見她身無分文，好心免費提供住宿2晚，沒想到第三天她逗留不肯走，讓店家無奈報警。3名員警輪流苦勸，婦人才開口說出身分並吐露心事，說她不想回家。

市警察局第二分局信六路派出所警員蔡瀚毅、呂佳錚、陳文婷，日前晚間7點多接獲一間旅店報案，有一名婦人逗留在在旅店內不願離去，請警方到場協助。

經員警到場了解，這名婦人2天前深夜表示聯繫不上親友，到旅店請求業者提供借宿，度過夜晚就會離去。旅店人員見她身無分文，寒夜無棲身之所，好心免費提供住宿2晚，沒想到第三天，經服務人員勸婦人離開，她仍不肯離去，只好請警方協助。

員警到場詢問婦人，婦人也都沉默不語，不願回答警方詢問的任何問題，更不願意出示身分證明文件。在無法確認婦人身分的情況下，3員警只好把她帶回派出所，經3警輪流耐心開導勸說之下，婦人終於願意出示身分證明文件，也說出一些心事，說她不想回家。