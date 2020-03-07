快訊

船長一問三不知？至尊公主號21人確診 加州戒備全船隔離

南韓大邱公寓爆集體感染！141名住戶46人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

男子聚眾欲滋事還作勢攻擊 台南市警方對空鳴槍制止

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
李姓男子朝楊姓員警衝了上來，喝令制止無效，楊當下判斷對方有攻擊意圖，對空開了1槍示警，隨後將李等4人帶回所內調查。圖／本報資料照
李姓男子朝楊姓員警衝了上來，喝令制止無效，楊當下判斷對方有攻擊意圖，對空開了1槍示警，隨後將李等4人帶回所內調查。圖／本報資料照

台南市警二分局中正派出所昨天深夜據報中西區保安路與郡西路口，疑似有民眾聚集滋事，楊姓員警線上接獲消息後，先趕到現場，現場3輛轎車內載滿人，見巡邏車紛紛轉向作鳥獸散；楊示意攔車想了解狀況，一群人下了車，其中，李姓男子竟朝楊衝了上來，喝令制止無效。楊判斷對方有攻擊意圖，對空開了1槍示警，將李等4人帶回所內調查，最後依違反社會秩序維護法函送法辦。

然而，李為何要做出衝向警員的舉動，李辯稱，雖然當時路燈明亮，沒能看清楚對方身分，誤以為是仇家，所以才朝楊衝了過去。

警方調查，當時現場有3輛轎車載滿了人，聚集在保安路與郡西路口，楊線上接獲消息後，先趕到現場查處，現場3輛轎車內載滿人，見巡邏車紛紛轉向作鳥獸散；楊示意攔轎車想了解狀況，李姓男子卻朝員警衝了上來，經喝令制止無效，判斷對方有攻擊意圖，拔槍對空開了1槍示警。直至聽到槍聲，李才束手就縛，趴倒在地，這時支援警力趕到，將逃跑的4人全都控制帶回警所。

延伸閱讀

防疫不聚眾 台中植樹活動精簡辦、植樹人數砍半

性侵假釋男逃竄高屏上百公里 下午竄上國道1號北上

撞斷電桿幾乎沒煞車！桃園轎車頭變形全毀2人重傷

慶生5人大打出手 大湖警方對空鳴槍壓制法辦

相關新聞

中科院大樹院區火警意外 中科院：是起火燃燒而非爆炸

國家中科學研究院大樹院區昨晚發生火警造成4名員工受傷，院長杲中興今天上午搭高鐵南下，分別前往大樹區和山里里長吳順治辦公室...

中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療

國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與...

影／債務糾紛男揪前妻撂人半夜狠砸車 警20小時內逮人

台中市西屯區一家租賃車公司疑有債務糾紛，昨晨1時許遭4男1女持木棒、石頭等器砸毀4輛轎車，造成車輛擋風玻璃、車窗、後視鏡...

歡慶三八婦女節 分局長親手包水餃感謝女警辛勞

明天是三八婦女節，桃園市中壢警分局有感女性同仁職場上身兼母職的辛勞，特別於昨天由分局長及副分局長親手包水餃給分局女性同仁...

LINE被哥哥封鎖氣炸 妹竟撂人持球棒當街追打他

新北市五股1名蔡姓女子，前日晚間糾眾持球棒當街追打自己的哥哥，警方出動快打部隊到場才控制場面，據了解，起因竟是蔡女不滿被...

身無分文旅店好心收留住2晚她不肯走 3警輪流勸吐心事

基隆市一名婦人日前深夜到一間旅店求助，指因聯絡不到親友，讓她住一晚度過寒夜即會離去，旅店服務人員見她身無分文，好心免費提...

男子聚眾欲滋事還作勢攻擊 台南市警方對空鳴槍制止

台南市警二分局中正派出所昨天深夜據報中西區保安路與郡西路口，疑似有民眾聚集滋事，楊姓員警線上接獲消息後，先趕到現場，現場...

金錢豹今晨爆染血糾紛 2男眼傷、擦傷急送醫

台中市知名金錢豹酒店今晨2點多爆發酒客衝突，救護車馳進地下停車場，載走眼睛腫痛的38歲張男、與身體擦傷的40多歲男子，兩...

北聯幫大哥「金剛」遭小弟捅1刀大腿 警方介入調查中

北聯幫1名小弟積欠6萬多債務，本月5日他的大哥「金剛」帶他相約對方喬債，過程中雙方爆口角，「金剛」大腿遭捅1刀，被送往振...

鬼門關前走一回 台南暖警挽救女子寶貴生命

台南市警局第六分局灣裡派出所昨天接獲110報案，在黃金海岸船型屋旁海面疑似有人意圖輕生，灣裡所副所長張宏江等3名員警趕赴...

海巡署破地下酒精工廠 異丙醇調假酒精大發防疫財

新冠肺炎防疫物資搶手，海巡署偵防分署台東查緝隊發現，北部地區有不肖人士見民眾搶購消毒酒精，原物料短缺，認為有利可圖，涉嫌...

瑞濱中油天然氣儲槽傳爆裂聲 廠方：壓力正常釋放

新北市消防局今晚7點35分接獲報案，位瑞濱的中油天然氣儲存槽發生火警，且有傳出爆裂聲響，引發附近民眾關心。據廠方人員表示...

熱門新聞

咬我的蛇在這！台東男子遭毒蛇咬 制伏眼鏡蛇交消防員

要買的注意！7000片一般口罩變賣 本月10日早上起共3場

中科院大樹院區爆炸 重傷吳建騏是和山里長之子

中科院高雄大樹院區傳爆炸 4人受傷送醫

印度籍男子陳屍中央研究院內 警調查死因

蔡阿嘎夫婦遭鐵鎚攻擊 檢察官偵訊逾4小時聲押主嫌獲准

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。