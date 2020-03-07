男子聚眾欲滋事還作勢攻擊 台南市警方對空鳴槍制止

台南市警二分局中正派出所昨天深夜據報中西區保安路與郡西路口，疑似有民眾聚集滋事，楊姓員警線上接獲消息後，先趕到現場，現場3輛轎車內載滿人，見巡邏車紛紛轉向作鳥獸散；楊示意攔車想了解狀況，一群人下了車，其中，李姓男子竟朝楊衝了上來，喝令制止無效。楊判斷對方有攻擊意圖，對空開了1槍示警，將李等4人帶回所內調查，最後依違反社會秩序維護法函送法辦。

然而，李為何要做出衝向警員的舉動，李辯稱，雖然當時路燈明亮，沒能看清楚對方身分，誤以為是仇家，所以才朝楊衝了過去。

警方調查，當時現場有3輛轎車載滿了人，聚集在保安路與郡西路口，楊線上接獲消息後，先趕到現場查處，現場3輛轎車內載滿人，見巡邏車紛紛轉向作鳥獸散；楊示意攔轎車想了解狀況，李姓男子卻朝員警衝了上來，經喝令制止無效，判斷對方有攻擊意圖，拔槍對空開了1槍示警。直至聽到槍聲，李才束手就縛，趴倒在地，這時支援警力趕到，將逃跑的4人全都控制帶回警所。