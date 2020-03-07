中科院大樹院區火警 2重傷者加護病房治療
國家中山科學研究院大樹院區昨晚發生火警，4名技術員燒灼傷送醫，其中2人輕傷經包紮後出院，重傷的劉姓男子則緊急開刀救治，與也是重傷的吳姓男子今天都在加護病房治療。
火警發生後，受到2至3度燒灼傷，全身燒傷面積80%的吳男被送到高雄榮民總醫院救治；受到3度燒灼傷，全身燒傷面積98%的劉男送往高雄義大醫院搶救。
高雄義大醫院表示，劉男開完刀後，目前在燒燙傷加護病房積極治療中。高雄榮民總醫院則表示，吳男目前在加護病房治療中，仍有生命危險。
位於大樹區興山路的中科院大樹院區，昨晚一組技術員進行火藥推進劑的火工作業時，突然發生閃燃火警，火勢約20分鐘撲滅，但造成4名技術員走避不及，其中2人受輕傷，另2人嚴重燒灼傷，由高雄市消防局救護車協助送醫，並由中科院工安單位和高市消防局火場調查人員鑑定調查出事原因。
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