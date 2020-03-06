中科院大樹廠區作業意外 義大3傷患1人情況危急

國家中山科學研究院化學研究所高雄大樹廠區傳出爆炸聲響，此起意外事故造成4人受傷，3人送至義大醫院救治，另吳姓傷患送高雄榮總，全身有80%面積、2至3度的燒燙傷，有生命危險。義大醫院表示，其中劉姓傷患全身98％燒燙傷，生命跡象不穩定，手術急救中，另兩人傷勢無礙，已返家休養。

晚間7點多，中科院化學研究所大樹廠區傳出爆炸聲響，火勢很快熄滅，不過4名男性操作員在執行火工作業時發生意外，劉姓、吳姓、陳姓與張姓 4人受傷送醫，除吳姓操作員外，其餘3人均送往義大醫院。

義大醫院表示，傷勢嚴重的劉姓病患（57歲）全身98％燒燙傷，陳姓病患（62歲）脖子一度燒燙傷，以及張姓病患（63歲）左手與臉部一度燒燙傷，晚間8點半左右，張、陳兩人包紮完已返家休養，劉因傷勢嚴重手術急救中，目前生命徵象不穩定。