鬼門關前走一回 台南暖警挽救女子寶貴生命

台南市警局第六分局灣裡派出所昨天接獲110報案，在黃金海岸船型屋旁海面疑似有人意圖輕生，灣裡所副所長張宏江等3名員警趕赴現場，沿海岸線搜尋，果然看到1名女子已半身浸在海中，員警見狀立即與岸邊民眾及消防人員協力將女子抱回岸上，在眾人柔情勸說下，打消了輕生的念頭，並由警方護送返家。

據家屬表示，女子因患有思覺失調疾病，情緒不穩定，常需要回醫院接受治療，昨天剛好是回診日，女子總認為會被關起來，內心極度不安且焦躁，多次溝通不良，因此一時想不開。「有你們真好！」家屬對於警消及時挽救一條寶貴生命再三致謝。

灣裡所副所長張宏江、警員陳志明、楊耀絢據報，在台17線黃金海岸船型屋旁疑似有人意圖輕生，張等人立即趕到黃金海岸，並沿海岸線搜尋，果然看到1名女子已半身浸在海中，員警見狀立即與岸邊民眾及消防人員協力先將女子抱回岸上。

這名女子口中呢喃不斷說「我不要被關、我不要被關...」，員警先行安撫其情緒後，載回派出所休息，提供熱茶暖身。經以電腦確認女子身分資料，經聯繫家屬報平安。

分局長陳建民得知員警及時挽救民眾性命，充分發揮救難的精神，立即前往派出所表示嘉許且公開表揚。他提醒民眾對於家中有情緒困擾問題的家庭成員應隨時關懷其心理狀況，交由專業醫療人員治療外，更應該要時時注意並溝通，才能避免不必要的意外發生。

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