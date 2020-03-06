快訊

埃及尼羅河遊船12人染新肺 疑遭一台裔美籍遊客感染

新北板橋、中和及土城一帶大規模停跳電 台電搶修中

影／中科院飛彈灌藥出意外？里長聞巨響：沒看到火

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷。記者劉學聖／攝影
國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷。記者劉學聖／攝影

國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷；這起意外疑起因中科院研製飛彈時，在灌藥製程釀爆炸失火。其中，55歲的吳姓技術員是當地和山里長的兒子，是新僱人員，全身80%面積、2至3度的燒燙傷，有生命危險，已送加護病房。

中科院表示，爆炸地點在一樓廠房，在執行飛彈推進器灌藥作業，受傷的4名傷者都是基層技術員，人員都已送醫，中科院還在跟醫院密切聯繫，掌握傷者傷勢。

據了解，爆炸當下僅有劇烈爆聲，在爆聲後，火勢瞬間沒有火了，具體爆炸原因有待進一步調查，現場已經封鎖。

高雄市政府民政局長曹桓榮也到場關心表示，據他了解，受傷人員中，有3名是高雄鄉親，另名技術員是屏東人；2名傷者傷勢較輕，可能稍晚就能出院，但另有2名傷者傷勢較重，民政局祈求拿度過難關。至於爆炸原因，曹封口表示，還是由專業軍方、檢調來了解，民政局僅代表市長關心傷者。

中科院大門口不少民意代表都聞聲到場關心，現場門禁森嚴，大批媒體駐守，但院方僅透露，商人原都送醫，爆炸原因有待進一步了解。興山里長表示，聽到一聲爆炸巨響；檨腳里里長孫國憲則是聽到救護車聲音，從他消防員的兒子口中得到爆炸消息，也趕到場關心，到場時並未看到火煙。

爆炸 中科院 飛彈

延伸閱讀

中科院大樹院區平時門禁森嚴 205兵工廠部分遷建於此

中科院大樹院區爆炸 重傷吳建騏是和山里長之子

中科院高雄大樹院區爆炸 4員工受傷一重傷

相關新聞

中科院大樹院區爆炸 重傷吳建騏是和山里長之子

中山科學研究院高雄大樹院區今晚爆炸起火，造成4名員工受傷，其中55歲的吳建騏燒傷面積達80%，送高雄榮總加護病房，他是大...

中科院高雄大樹院區爆炸 4員工受傷一重傷

中山科學研究院位於高雄大樹的院區，今天（6日）晚間發生爆炸，導致4位員工受傷，其中一位因全身近八成燒傷，有生命危險，已經...

中科院大樹院區平時門禁森嚴 205兵工廠部分遷建於此

今天晚間發生爆炸事故的國家中山科學研究院大樹院區，主要以研究生產火箭推進劑為主，位在高雄市前鎮區的205兵工廠有一部分營...

影／中科院飛彈灌藥出意外？里長聞巨響：沒看到火

國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷；這起意外疑起因中科院研製飛彈時，在灌...

中科院高雄大樹爆炸火警 爆炸面積僅1平方公尺

中科院高雄大樹院區今天晚上傳出爆炸火警 ，由院區消防隊撲滅火勢，高雄市消防局進入火場調查，發現約200坪的工廠，僅有1平...

影／台南永康銀樓搶案 警方3小時抓到嫌犯追回贓物

台南市永康區大灣里珠寶銀樓，下午遭39歲林姓男子佯裝要買金項鍊，趁店員不注意一把搶走兩條項鍊飛奔騎摩托車逃逸。永康警分局...

中山科學研究院高雄大樹院區爆炸4傷 傷者哀叫好痛

國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，高雄市消防局大樹消防分隊接獲通報趕往救援，撲滅院內火勢並救...

中科院大樹院區爆炸 4人燒燙傷

中山科學研究院高雄大樹院區今晚發生爆炸火警，由院區消防人員在晚間7點21撲滅火勢。消防人員了解，是推進器研製廠飛彈製程爆...

中科院高雄大樹院區傳爆炸 4人受傷送醫

國家中山科學研究院高雄大樹院區今晚傳出巨大爆炸聲響，附近居民在晚間7時多聽見爆炸聲，隨即看見救護車陸續送出受傷傷患。高市...

台南永康傳銀樓搶案！歹徒搶走一大把金項鍊 估損失20幾萬

台南市永康區大灣里金寶石珠寶銀樓，下午4點半遭一名中年男子搶走一把金項鍊，男子隨後騎摩托車逃逸，警方通報巡邏警力攔截圍捕...

印度籍男子陳屍中研院內 院方證實是院內博後研究員

中央研究院內今天發生一起事故，一名疑似印度籍男子被發現陳屍在人文館戶外，警方稍早已拉起封鎖線調查死因，案件詳細背景也仍有...

救護車車禍被判刑 衍生哪些法律爭議？

報載一名艾姓救護車駕駛，三年多前載送一名已終結所有醫療行為的彌留患者返家時，與一名機車騎士發生撞擊車禍，雙方均因此被起訴。救護車駕駛將判決書貼上爆料公社，引發網友熱烈討論，有網友質疑「開救護車是神聖的工作，還要被判刑？」

熱門新聞

要買的注意！7000片一般口罩變賣 本月10日早上起共3場

基隆碧砂漁港女浮屍 救護車、消防車受阻10多分才進入

印度籍男子陳屍中央研究院內 警調查死因

咬我的蛇在這！台東男子遭毒蛇咬 制伏眼鏡蛇交消防員

中科院高雄大樹院區傳爆炸 4人受傷送醫

防疫取消酒測？引雙北批評 徐國勇改口

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。