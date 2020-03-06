影／中科院飛彈灌藥出意外？里長聞巨響：沒看到火

國家中山科學研究院高雄大樹院區今天晚上7點25分發生爆炸意外，4名技術人員受燒燙傷；這起意外疑起因中科院研製飛彈時，在灌藥製程釀爆炸失火。其中，55歲的吳姓技術員是當地和山里長的兒子，是新僱人員，全身80%面積、2至3度的燒燙傷，有生命危險，已送加護病房。

中科院表示，爆炸地點在一樓廠房，在執行飛彈推進器灌藥作業，受傷的4名傷者都是基層技術員，人員都已送醫，中科院還在跟醫院密切聯繫，掌握傷者傷勢。

據了解，爆炸當下僅有劇烈爆聲，在爆聲後，火勢瞬間沒有火了，具體爆炸原因有待進一步調查，現場已經封鎖。

高雄市政府民政局長曹桓榮也到場關心表示，據他了解，受傷人員中，有3名是高雄鄉親，另名技術員是屏東人；2名傷者傷勢較輕，可能稍晚就能出院，但另有2名傷者傷勢較重，民政局祈求拿度過難關。至於爆炸原因，曹封口表示，還是由專業軍方、檢調來了解，民政局僅代表市長關心傷者。

中科院大門口不少民意代表都聞聲到場關心，現場門禁森嚴，大批媒體駐守，但院方僅透露，商人原都送醫，爆炸原因有待進一步了解。興山里長表示，聽到一聲爆炸巨響；檨腳里里長孫國憲則是聽到救護車聲音，從他消防員的兒子口中得到爆炸消息，也趕到場關心，到場時並未看到火煙。