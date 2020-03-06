海巡署破地下酒精工廠 異丙醇調假酒精大發防疫財

新冠肺炎防疫物資搶手，海巡署偵防分署台東查緝隊發現，北部地區有不肖人士見民眾搶購消毒酒精，原物料短缺，認為有利可圖，涉嫌以簡陋設備、工業用異丙醇為原料，稀釋成乾洗液，謊稱為75%的醫療用酒精。

查緝隊追查，嫌犯利用LINE群組宣傳有抗菌、消毒效果，一桶3.75公升販售新台幣750元，高於市價1.8倍，短短數周，獲取不法利益逾百萬元。

經專案小組多日追查，掌握下流零售商及製造工廠位置，並協請宜蘭酒廠檢驗其成分，確認不法後，今天會同宜蘭查緝隊、宜蘭縣警局刑警大隊、台東縣警察局台東分局及宜蘭縣政府等單位，報請宜蘭地檢署指揮，在宜蘭縣頭城鎮破獲一座非法酒精製造工廠。

現場查獲2名嫌犯，查扣酒精成品15公升、異丙醇400公升、乙醇70公升、分裝工具一批，全案今天依違反詐欺罪及藥事法，移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

台東查緝隊呼籲，防疫時期為維護自身健康，勿購買來路不明消毒劣質酒精，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作。