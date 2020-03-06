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海巡署破地下酒精工廠 異丙醇調假酒精大發防疫財

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
海巡署偵防分署台東查緝隊等今天在宜蘭破獲一座非法酒精製造工廠。圖／海巡署提供
海巡署偵防分署台東查緝隊等今天在宜蘭破獲一座非法酒精製造工廠。圖／海巡署提供

新冠肺炎防疫物資搶手，海巡署偵防分署台東查緝隊發現，北部地區有不肖人士見民眾搶購消毒酒精，原物料短缺，認為有利可圖，涉嫌以簡陋設備、工業用異丙醇為原料，稀釋成乾洗液，謊稱為75%的醫療用酒精。

查緝隊追查，嫌犯利用LINE群組宣傳有抗菌、消毒效果，一桶3.75公升販售新台幣750元，高於市價1.8倍，短短數周，獲取不法利益逾百萬元。

經專案小組多日追查，掌握下流零售商及製造工廠位置，並協請宜蘭酒廠檢驗其成分，確認不法後，今天會同宜蘭查緝隊、宜蘭縣警局刑警大隊、台東縣警察局台東分局及宜蘭縣政府等單位，報請宜蘭地檢署指揮，在宜蘭縣頭城鎮破獲一座非法酒精製造工廠。

現場查獲2名嫌犯，查扣酒精成品15公升、異丙醇400公升、乙醇70公升、分裝工具一批，全案今天依違反詐欺罪及藥事法，移送台灣宜蘭地方檢察署偵辦。

台東查緝隊呼籲，防疫時期為維護自身健康，勿購買來路不明消毒劣質酒精，將持續結合檢、警、調、海關及地方政府等單位，全力執行相關不法查緝工作。

酒精 台東 海巡署

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