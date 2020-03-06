越南女子喪夫沒錢治喪 台灣警察善心助她度難關

新北市樹林區1對越南裔夫妻，懷抱擁有更好生活的夢想來台打拼，沒想到日前先生竟在台灣因意外身亡、魂斷異鄉，留下妻子一人孤身在台，不僅無依無靠，身上更沒有足夠的錢好下葬丈夫，樹林警分局柑園派出所所長劉宇軒得知越南女子的悲慘遭遇後，親自奔走與地方善心人士籌措喪葬費，才讓她能為愛人送最後一程。

據了解，意外喪夫的范姓越南裔女子移民來台多年，而越南籍丈夫阮姓男子則依親來台工作，2人相互扶持希望能在台灣成家立業，卻因突如其來的一場意外讓夢想破碎，阮男日前在意外中不幸身亡，讓范女悲痛不已。

范女透露，丈夫生前還說要一起努力打拼，希望能移民台灣成為台灣人，因此每天都辛苦出門工作，希望能在異鄉攢存積蓄建立一個家，但還沒來得及等夢想成真就丟了性命，范女更煩惱的是沒有足夠的積蓄能替丈夫下葬，而親朋好友都遠在越南，獨身在台灣的她只能整天以淚洗面。

樹林警分局柑園派出所長劉宇軒得知范女遭遇後，與負責協助此案的警員賴致仲合力向各界籌措喪葬費，並在地方善心人士的幫助下，順利替范女解決眼前的難關。

這讓范女十分感動，還表示台灣真的充滿人情味，「意外發生後如果沒有台灣警察的協助，自己也會支撐不下去，真的很感謝台灣的警察和地方的大善人」。