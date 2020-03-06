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因應新冠肺炎疫情 北市警建置隔離偵詢處所

聯合報 / 記者蕭雅娟李隆揆／台北即時報導
中正二分局隔離偵詢處所。記者李隆揆／攝影
中正二分局隔離偵詢處所。記者李隆揆／攝影

因應新冠肺炎疫情，警政署日前制定「防疫期間偵辦刑案拘提逮捕犯嫌處理流程」，要求各縣市警政單位於通風良好處所設置隔離偵詢室，對患病、疑似患病、居家隔離或檢疫者進行偵詢，台北市警局本月初起陸續建置，目前僅部分警政單位尚未完成。

據了解，為因應新冠肺炎疫情，警政署2月底依據「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」制定偵辦刑案注意事項，規定各縣市警局偵辦刑案、拘提逮捕現行犯及通緝犯時，應遵守必要流程。

如遇到經醫師診斷確診罹患傳染性肺炎的犯嫌，警方應配戴口罩等防護措施進行戒護，通知衛生單位調派救護車將犯嫌隔離醫治，聯繫管轄地檢署或法院後，與收治醫院保持聯繫，於犯嫌治癒後依法偵詢，期間負責戒護的員警依規定請公假14日實施居家隔離。

如遇到疑似患病的犯嫌，警方同樣須落實防護措施，通知衛生單位派遣救護車送至「適當偵詢處所」進行偵詢，調查後通知地檢署辦理，事後協調衛生或消防單位調派車輛解送、載送對象返家，並全面消毒偵詢處所，期間員警有身體不適者，可調整勤務表或請假休息2至3天，以利觀察。

如遇到居家隔離、居家檢疫者，警方須通知衛生單位派遣救護車將對象送至警局適當偵詢處所，先對其實施體檢，若有發燒情況先由衛生單位依法處置；若無發燒情況，有違反居家檢疫、隔離情事者，衛生單位先依法裁處；無發燒且無違規者，偵詢後通知地檢署辦理，由衛生單位或消防單位調派車輛解送、載送對象返家，並全面消毒偵詢處所。期間員警有身體不適者，可調整勤務表或請假休息2至3天，以利觀察。

針對「適當偵詢處所」，警政署規定各縣市警局各外勤單位，包含刑警大隊、交通大隊、保安警察大隊、警分局、派出所等，於駐地外或通風良好處劃設隔離偵詢處，並架設錄音、錄影設備，以避免傳染對象直接進入辦公駐地內部，引發擴大傳染。

據了解，目前台北市各警政機關陸續建置完成，如中正第一分局及轄內5處派出所皆已建置完畢，但部分機關因駐地狹小，如部分派出所戶外腹地不足，無法建置；對此北市警則規定，各警分局至少設置1處隔離偵詢處所，以應對疫情。

中正一分局已建置完畢。記者李隆揆／攝影
中正一分局已建置完畢。記者李隆揆／攝影
中正二分局隔離偵詢處所。記者李隆揆／攝影
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