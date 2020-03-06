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影／失業男被坑重利 警當街抓錢莊壓制影片曝光
基隆市一名失業男因失業且經濟拮据，在網路上找民間借款，卻碰上地下錢莊被坑重利，警方今天在基隆火車站附近捕涉嫌放高利貸2名男子，在逮捕過程程遇到反抗，警方街頭將男子壓制逮人，引起民眾圍觀，警方訊後依重利罪嫌將2人送辦。
基隆市警察局第一分局日前接獲報案，有民眾因遭逢失業且經濟拮据，在網路得知有民間借貸資訊，也就是俗稱的地下錢莊，雙方約定在火車站一帶商議，被害人向對方借1萬元，但被對方以各種手續費等為理由苛扣，最後被害人僅拿到2千元，但被迫簽下2萬元本票。
分局長婁子才獲悉後旋指示偵查隊著手偵辦，今天下午約定還款時，員警展開圍捕，但車上男子見警查緝，駕車逃逸並衝撞員警，導致一名員警右手腕瘀青及韌帶拉傷，最後仍順利緝捕2名男子，2男否認放高利貸，現場與警發生衝突，警方在街頭壓制在地上逮捕。
警方查扣現金、本票、賓士車、手機等涉案物證，警訊後全案依刑法重利罪嫌移送台灣基隆地方檢察署偵辦。警方呼籲民眾，時值全民防疫期間，民眾如有經濟困難，仍不應向地下錢莊借貸，以免受害，警方也會加強查緝，遏止不法。
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