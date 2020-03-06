流鼻涕要不到衛生紙 男竟稱自己剛從武漢回來
新北一名鐘姓男子上個月3日到早餐店吃飯，因流鼻涕向店員討衛生紙被拒，竟宣稱自己剛從大陸武漢返台，引起店內人員及消費者恐慌，還摔毀店家盤子，新北地檢署調查後，今天被依刑法毀損罪和違反傳染病防治法起訴。
起訴指出，鐘男明知大陸新冠肺炎（武漢肺炎）疫情嚴重，返台須檢疫隔離14天，自己也沒有出國，但因為要不到衛生紙，心情不好，仍當眾宣稱自己從大陸回來和摔盤子出氣。
案發後，鐘男自白犯行，加上早餐店監視器錄到整個過程，檢察官起訴後也向法院申請簡易判決。
檢方認為，鐘男明知現在是防疫期間，不應該任意散布有關傳染病疫情的不實謠言，卻明知故犯，行為實不可取。但是，檢方發現他案發前數日剛經歷喪母之痛，一時控制不住情緒才會犯案，因此也建請法院量刑時將此情形納入量刑標準。
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