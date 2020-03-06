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咬我的蛇在這！台東男子遭毒蛇咬 制伏眼鏡蛇交消防員

聯合報 / 記者羅紹平／台東即時報導
台東縣池上鄉黃姓男子今中午就意外遭眼鏡蛇咬傷，他先制伏蛇後，向消防人員報案。圖／孫揚文提供
台東縣池上鄉黃姓男子今中午就意外遭眼鏡蛇咬傷，他先制伏蛇後，向消防人員報案。圖／孫揚文提供

春暖時節，台東縣內蛇類陸續從冬眠中甦醒，台東縣池上鄉黃姓男子今中午就意外遭眼鏡蛇咬傷，他先制伏蛇後，向消防人員報案，消防人員抵達時，他提著麻袋說「咬我的蛇在這裡」，救護人員見狀立即將男子送到醫院，黃經施打血清後，已大礙。

台東縣消防局關山大隊長孫揚文呼籲，如被蛇咬，不鼓勵抓蛇，但最好能用手機拍下照片，方便醫護人員辨識，使用正確的蛇毒血清治療。

昨天是中國傳統24節氣中的驚蟄，代表萬物甦醒，這兩天內台東蛇類活動明顯增多，毒蛇類的眼鏡蛇、鎖鏈蛇也比往常多。

今天中午台東縣消防局關山大隊接獲鄉民通報，有人被眼鏡蛇咬傷，必須趕緊到醫院施打血清，救護車邊趕往現場，邊確定關山慈濟醫院目前有血清；救護車抵達現場時，看見一男子手拿麻布袋說：「咬我的蛇在這裡」。

被蛇咬的黃姓男子說，今天中午他工作快結束時，忽然左手食指一陣痛，仔細看原來地上有隻眼鏡蛇，約1米20公分長，他忍痛制伏眼鏡蛇，放進麻袋內交給消防人員。

關山大隊長孫揚文說，民眾被蛇咬，不鼓勵抓蛇，但最好拿起手機拍下蛇照片，如沒手機，也要記得蛇的外貌特徵，這樣才能提供資訊讓醫生施打正確血清，避免誤判。

眼鏡蛇 台東 救護車 醫護人員

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