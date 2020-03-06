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動物突然竄出釀車禍！嘉縣去年2死 警籲：飼主需看管

聯合報 / 記者黃晴雯／嘉義縣即時報導
嘉義縣108年因「動物竄出」狀況，衍生各類交通事故達164件，共造成2人死亡、 153人受傷。圖／嘉義縣警察局提供
嘉義縣108年因「動物竄出」狀況，衍生各類交通事故達164件，共造成2人死亡、 153人受傷。圖／嘉義縣警察局提供

汽車騎士常因道路邊突然衝出貓、狗亂竄，或野狗成群追逐人車，飽受驚嚇、閃避不及而釀成交通事故，據統計108年嘉義縣因「動物竄出」狀況，衍生各類交通事故達164件，共造成2人死亡、 153人受傷。

嘉義縣警察局目前要求員警執勤時或接獲民眾報案，反映道路有野狗等動物群聚、追逐人車，除通報嘉義縣家畜疾病防治所捕捉安置，若因「人為」，飼主或相關行為人未將寵物繫上牽繩所導致，則依違反「道路交通管理處罰條例」第84條規定舉發。

自108年11月起至109年2月底止，警方針對涉入交通事故的9名動物飼主進行裁罰，據實核列為肇事原因，並追究相關刑事及民事賠償責任，嘉義縣警察局呼籲，飼養貓、狗等動物的飼主，應善盡看管約束責任，避免寵物竄入道路任意奔走，影響交通安全。

嘉義縣警察局提醒，民眾若發現道路出現流浪貓、狗群聚干擾人車情形，周一至周五白天可撥打「嘉義縣強化精準捕捉專線」05-3620373，晚間及假日則撥打「犬貓緊急救援專線」行動電話0932-525995，通報相關單位實施友善捕捉作業，共同維護交通安全。

嘉義 警察 事故 寵物

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