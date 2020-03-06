祝賀38婦女節 龍潭警分局長溫馨贈花及面膜
38婦女節與兒童節合併於每年4月4日放假一天，簡稱為婦幼節，桃園市龍潭警分局仍延續這3月8日特別的日子，在婦女節前，慰勉女性同仁平日在工作崗上的付出與辛勞，分局長蕭欽杰日特別準備「東方之星玫瑰花與舒緩肌膚美白面膜」及花束，獻給分局每一位女性同仁及平時協勤婦女志工們。
蕭欽杰至分局每組、室、中心逐一致贈鮮花、面膜加上問候，展現警察大家長體貼的一面。他親切和藹的作風，讓女性同仁及員工感受一股濃郁的溫馨氣氛，更感到無比的溫暖，蕭欽杰期勉分局要落實性別主流推動，確實建立無性別歧視的環境，讓這特別日子更具意義。
蕭欽杰表示，警察機關的工作性質有別於一般公務機關，女性警察同仁雖人數較少，但在工作、訓練上都一視同仁，相當辛勞，特別選在3月8日這個有意義的日子前夕，表達對女性同仁的尊重與感謝之意。
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