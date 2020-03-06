影／預防新冠肺炎疫情延燒 板橋警設戶外偵訊區

新冠肺炎疫情延燒全球，員警偵辦刑案必須接觸各式各樣的犯嫌或是被害人，若是當中有確診及居家隔離或檢疫患者，員警就會暴露在高度危險當中，面對這樣的狀況，板橋警分局特別在分局及派出所設立臨時的戶外偵詢處，架設筆電、照明設備及隔離版等，進行隔離偵詢，確保員警值勤安全。

板橋警分局指出，被逮捕的人犯充滿不確定性，員警必須使用M-police小電腦查明是否為居家隔離或居家檢疫對象，若是，則不帶進辦公廳舍，而是直接帶往各派出所及分局設置的戶外偵詢區，員警在空曠場所進行偵詢，偵詢完畢則會請示地檢署檢察官，進行後續解送事宜，這樣的作法對員警自身安全也是一種保護。

警方說，派出所也會有民眾前往報案，或是員警主動通知前來製作筆錄的對象，員警第一時間也會透過M-police小電腦查明身分，若是居家隔離或居家檢疫人員，也會要求到戶外偵詢區進行偵詢，同時也會通知衛生機關開罰。

板橋警分局指出，戶外偵詢室設置在分局旁空曠通風的機車棚，現場架設桌椅、電腦及錄影音器材及照明設備，偵詢員警與犯嫌或報案人有一定距離，中央還隔著壓克力板，阻隔偵詢中的飛沫傳染，走道外也會有員警進行戒護。此外要搭載犯嫌的巡邏車及偵防車，分局也律定每日要就經常接觸的部位，包括方向盤、門把、座椅進行消毒擦拭二次，避免病毒沾染