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中信商銀吳姓襄理去年成功阻詐高達29次 警方表揚感謝
中國信託商業銀行永康分行吳姓襄理及OK超商永康永聖店施姓店員，分別獲得永康區成功攔阻詐騙案「銀行組」及「超商組」冠軍，永康分局分局長呂世明今天再到銀行及超商表揚，並頒贈感謝獎座，感謝吳襄理及施姓店員平時落實臨櫃關懷提問，積極協助通報警方攔阻詐騙，減少民眾財產損失。
呂世明表示，希望藉以拋磚引玉，邀請更多行員及店員挺身而出，投入警民合作阻詐行列。
永康分局也利用這次頒獎機會，提早祝福三月八日國際婦女節，準備康乃馨贈送銀行女行員，感謝每一位女性朋友在職場付出的辛勞與貢獻。
永康分局去年共成功攔阻詐騙203件，其中銀行以中國信託商業銀行永康分行吳襄理成功攔阻29件，超商類組以OK超商永康永聖店施姓店員成功攔阻7件分居第一，阻詐成效傑出，守護市民財產安全功不可沒。
警方表示，近年來詐騙案件猖獗，利用網路假交友結合「假投資」、「假援交」及「假檢警」等詐騙手法時有所聞，進而誆騙被害人匯款或購買點數詐騙財物，永康分局各派出所長多次前往金融機構、超商，針對負責外匯及販售遊戲點數受理人員加強反詐騙宣導，提高行員及店員警覺性，共同築起嚴密治安防護網，守護客戶財產安全。
永康分局呼籲民眾，針對詐騙集團詐騙手法，應提高警覺，切勿輕易聽從指示匯款，遇有疑似詐騙情形，請立即撥打「110報案專線」或「165反詐騙諮詢專線」，或至鄰近派出所尋求警方協助查證，以免遭受詐騙。
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