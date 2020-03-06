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台東1竊嫌變造車牌偷夜市柵欄 警逮捕歸案

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平/台東縣即時報導
台東觀光夜市失竊的2個移動式柵欄，終於失而復得，警方也順利抓到竊嫌。圖／台東警分局提供
台東觀光夜市失竊的2個移動式柵欄，終於失而復得，警方也順利抓到竊嫌。圖／台東警分局提供

台東臉書社團「台東大小事」2月中旬張貼1名竊嫌囂張竊取觀光夜市2個移動式柵欄，警方抽絲剝繭過濾監視器畫面，終於將50歲劉姓男子傳喚到案，柵欄也失而復得，訊後今天依竊盜罪將劉移送法辦。

警方表示，劉行竊前刻意變造車牌企圖混淆，使得案情一度陷入膠著，經調閱上百支監視器過濾，並以車追人方式終於調到劉銷贓影像，並在銷贓處所發現作案用機車正確車牌號碼，遂通知到案說明。

劉向警方辯稱因缺錢花用，才會鎖定觀光夜市的柵欄拿去變賣換現。劉深知法網難逃，主動去銷贓處所拿回所竊取的柵欄交付警方，員警也將柵欄歸還夜市。

夜市管理員表示，移動式柵欄平時作為「人車分流」所用，失竊期間實在對交通有影響，還好失而復得。

劉嫌行竊前刻意變造車牌企圖混淆，警方以車追人方式終於調到劉銷贓影像。圖／台東警分局提供
劉嫌行竊前刻意變造車牌企圖混淆，警方以車追人方式終於調到劉銷贓影像。圖／台東警分局提供

夜市 台東 竊盜

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