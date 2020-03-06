婦女節前夕 台南波麗士送花、巧克力超貼心

38婦女節前夕，台南市警局第2、3、6分局等波麗士超貼心，送花又送巧克力給女警、女性同仁，慰勉女性同仁兼顧職場與家庭的付出與辛勞，一句「婦女節快樂！」，預祝女性同仁、警眷天天開心。

台南市警第2分局女性同仁人數占分局總人數17.5%，其中女警更僅占11.25%。分局長王森瑒感佩女性同仁長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，她們時常奔波、忙碌於職場工作與家庭照料間，不論身兼哪一個角色，肩負壓力絕不亞於男性。王一一致贈女性同仁一份禮物，感謝她們平日的辛勞。

38婦女節前夕，第3分局長許坤田邀請所有女性同仁及志工至3樓會議室閒話家常，並致贈1朵玫瑰花，以花搭配小茶點，獻上分局對諸位女性同仁的祝福。