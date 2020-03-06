婦女節前夕 台南波麗士送花、巧克力超貼心
38婦女節前夕，台南市警局第2、3、6分局等波麗士超貼心，送花又送巧克力給女警、女性同仁，慰勉女性同仁兼顧職場與家庭的付出與辛勞，一句「婦女節快樂！」，預祝女性同仁、警眷天天開心。
台南市警第2分局女性同仁人數占分局總人數17.5%，其中女警更僅占11.25%。分局長王森瑒感佩女性同仁長期對家庭、社會、警察工作的貢獻與付出，她們時常奔波、忙碌於職場工作與家庭照料間，不論身兼哪一個角色，肩負壓力絕不亞於男性。王一一致贈女性同仁一份禮物，感謝她們平日的辛勞。
38婦女節前夕，第3分局長許坤田邀請所有女性同仁及志工至3樓會議室閒話家常，並致贈1朵玫瑰花，以花搭配小茶點，獻上分局對諸位女性同仁的祝福。
另市警第6分局248位員工中，有34位是女性。分局長陳建民及台南市警友會南區辦事處主任楊福明發送巧克力感謝各位女性同仁的辛勞和付出，讓同仁「吃在嘴裡、甜在心裡」。陳建民預祝全體女性同仁、警眷、「婦女節快樂」，天天開心。
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