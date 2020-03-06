苑裡濫倒露天燃燒抓到了 不肖業者挨罰30萬另有刑責

苗栗縣苑港里一帶居民去年下半年起，常在夜間聞到刺鼻的塑膠燃燒異味，苗栗縣環保局多次接獲檢舉，追查發現港榮橋旁是異味來源之一，當地較偏僻且周邊沒有居民及路燈照明設備，成為不肖業者濫倒及露天燃燒的場地，環保局在周遭設置影像監視器，春節期間果然查獲有業者在橋旁傾倒棄廢物並點火燃燒，全案涉及空汙部分，環保局重罰業者30萬元，另外濫倒、非法清除處理廢棄物部分涉及刑責，也移送檢警追究責任。

苗栗縣環保局指出，苑裡鎮部分地區去年常在夜間聞到燃燒異味，引起地方民眾關切，環保局追查發現苑港里港榮橋旁有不肖人士濫倒廢家具、裝潢廢板材等事業廢棄物並點火燃燒，但清除後又出現，為遏阻歪風，在當地設置影像監視器，果然在春節期間查獲違法濫倒及露天燃燒的業者。

苗栗縣環保局長陳華盛表示，為追查露天燃燒行為，環保局已針對縣內露天燃燒好發地點，秘密裝設影像監視錄影機等科技設備，如查獲露天燃燒行為致影響空氣品質者，將依空氣汙染防制法處1200元以上10萬元以下罰鍰，若違反者為工廠、商場等事業單位，可處10萬元以上、500萬元以下罰鍰，另外非法清除、處理廢棄物部份並涉及廢棄物清理法的行政刑罰，得處1年以上、5年以下有期徒刑，請民眾及業者切勿以身試法。

環保局指出，這次不肖業者在苑港里濫倒並露天燃燒，雖是初犯，仍重罰30萬元，此外對方涉及刑責部分已移送內政部警政署保安警察隊調查。