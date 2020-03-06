醫護人員叫外送遭拒 桃醫新屋分院滅火：店家人手不足

新冠肺炎延燒，屢傳醫護人員叫外送遭拒事件，衛福部桃園醫院新屋分院一名物理治療師在臉書社團PO文抱怨，近日為了疫情忙碌奔波，負擔疲憊的工作及家人擔心的反對聲浪，叫飲料、叫便當卻遭拒絕，就算約在醫院外空曠處也被拒絕，令她好心酸。貼文引起網友熱議論，有業者主動留下電話，表示可加碼外送，也有許多網友為辛苦的醫護人員加油打氣。

院方了解後緊急滅火，表示表示醫院位處偏遠，周圍本來就小吃店、餐店，當時對方表明人手不足，外送取餐得等一小時以上，可能是雙方在溝通上產生誤會，業者事後也強調「絕對沒有拒絕」，希望此事能就此落幕。

物理治療師在貼文中寫到，防疫期間每天忙碌，負擔疲憊的工作及家人擔心的反對聲浪，想叫飲料、叫便當外送卻遭拒絕，就算約在醫院外空曠處也被拒絕，真的好心酸。

貼文引起網友議論，除為醫護人員加油打氣，還有業者主動表示願「跑遠一點、少賺一點」讓防疫人員都能吃飽喝足，展現人心溫暖。

桃園醫院新屋分院表示，防疫期間醫護同仁訂餐，還沒聽過遭到拒絕，業者不是戴口罩送到醫院，就是由同仁和他們約在院區外取餐，還有業者得知是醫護人員訂餐，體恤防疫辛苦特別加菜，還有民眾專程煮手路菜，專程送到醫院給大夥吃，讓院內同仁覺得很窩心。