黑絲襪長髮辣妹摳挖娃娃機 真相竟是啃老男盜竊11萬元

新北市樹林區近日連續出現娃娃機竊案，不少店家發現機台都被不明人士撬開毀損，報警並調監視器後才發現，犯案的竟是1名身穿黑絲襪、腳踩高跟鞋，搭配黑衣黑裙的長髮女子，每次犯案都戴著安全帽和口罩，大肆摳挖娃娃機台內的商品和零錢，讓許多台主苦不堪言，但警方循線逮到人後大吃一驚，因為嫌犯並不是長髮辣妹而是中年大叔，警詢後則依竊盜罪將「他」移送法辦。

犯下連續竊盜案的鄭姓男子（40歲），近2個月來多次光顧樹林地區多間無人看顧娃娃機店，但都不是循正規方式上門夾娃娃，而是趴在地上不斷對著娃娃機台的控制箱又翹又挖，常常因此導致機台損毀，鄭男順利得手許多零錢，甚至不僅錢財要竊，還會挑選機台內商品一併盜走，讓店家損失11萬多元。

鄭男犯案時，總是會喬裝成火辣的黑絲襪長髮辣妹，使得一開始店家一度被誤導，經樹林警分局調閱監視器抽絲剝繭後才發現，鄭姓男子犯案時所穿的女装，都是從居民晾曬的衣服偷來的，甚至自備假髮喬裝行竊。