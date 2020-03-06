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影／詐騙車手盜領存款形跡可疑 眼尖民眾警覺報警破案
從商的余姓男子落入詐騙集團圈套，將10張金融卡和密碼全交給蕭姓男子，卻渾然不知受騙，直到蕭姓男子到賣場的銀行自動櫃員機，一再來回逗留提款，讓賣場內的市民覺得形跡可疑，向警方報案。警方迅速趕到賣場，發現蕭已領出42萬元，查出是詐騙集團車手，才保住余的存款。全案依詐欺罪嫌移送法辦。
據了解，40歲的余姓男子3月初接到詐騙集團電話，對方稱他電話費沒繳，又有人冒稱是台北地檢署檢察官，說他的電話涉及詐騙、洗錢案，要他提供金融帳戶供檢方保管，沒想到，余姓男子沒意會出這是一再發生的詐騙手法，3月4日上午，寫妥金融卡的10組密碼，把10張金融卡，面交給冒充檢方人員的蕭姓男子（18歲）。
從新北市南下高雄的蕭姓男子拿到金融卡後，3月4日下午3點多，便到高雄市苓雅區二聖路某賣場涉嫌盜領余姓男子的存款42萬元。不過，蕭進出賣場逗留許久，多次進賣場的金融櫃員機提款，引起旁人注意。一名不願留下姓名的男子發覺蕭來回提款多次，領了錢就塞進背包，又直望周遭的人，鬼鬼祟祟，認為蕭形跡可疑，便打電話報警，請警方派員到賣場查一下領錢的人。
高雄市警苓雅分局三多路派出所員警接獲通報，直覺是詐騙車手，2分鐘立即趕到賣場，攔阻蕭的去路，連金融卡持有人姓名，蕭姓男子也說出不來，才承認涉案。警方通知受騙的余姓男子，余仍渾然不知遇上詐騙集團，到派出所後，才頻頻感謝警方和眼尖市民幫他保住存款。
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