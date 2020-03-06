基隆碧砂漁港女浮屍 救護車、消防車受阻10多分才進入
基隆市碧砂漁港今天上午發現疑有浮屍，在港內中間防波堤內漂流，消防局獲報後趕至，但因漁港周邊道路都用鐵鍊、石塊圍住， 除機車外，各種車輛都進不去，消防車、救護車受阻10多分鐘才到路進入。 死者初判沒有外傷，年約40到50多歲，身分及死亡原因尚待調查。
基隆市消防局今天上午9時33分，接獲碧砂漁港安檢站通報，港內中間防波堤疑有浮屍，消防局趕往協助打撈，中正分隊出動消防車、救護車、橡皮艇等到場。但因漁港周邊道路都用鐵鍊、石塊等圍住，外車難以進入。消防人員到場撈起時，發現溺者已經死亡。
消防人員說，消防車及救護車都受阻在外面，指這種情況對救災、救難、救溺都有影響，會造成時間上的延誤。碧砂漁港遊艇碼頭因為委外經營，因此周邊道路都有圍起來，外車無法隨意進入。
據指出，死者年約40多歲，死亡時間可能沒有超過3個小時，海巡單位及警方正在調查身份，將由市警局第二分局偵查隊前往鑑識，並報請檢方相驗調查死因。
碧砂漁港遊艇碼頭因為委外經營，因此周邊道路都有圍起來，外車無法隨意進入。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言