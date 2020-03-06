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基隆碧砂漁港女浮屍 救護車、消防車受阻10多分才進入

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆碧砂漁港女浮屍，救護車、消防車受阻10多分才進入。記者游明煌／翻攝
基隆碧砂漁港女浮屍，救護車、消防車受阻10多分才進入。記者游明煌／翻攝

基隆市碧砂漁港今天上午發現疑有浮屍，在港內中間防波堤內漂流，消防局獲報後趕至，但因漁港周邊道路都用鐵鍊、石塊圍住， 除機車外，各種車輛都進不去，消防車、救護車受阻10多分鐘才到路進入。 死者初判沒有外傷，年約40到50多歲，身分及死亡原因尚待調查。

基隆市消防局今天上午9時33分，接獲碧砂漁港安檢站通報，港內中間防波堤疑有浮屍，消防局趕往協助打撈，中正分隊出動消防車、救護車、橡皮艇等到場。但因漁港周邊道路都用鐵鍊、石塊等圍住，外車難以進入。消防人員到場撈起時，發現溺者已經死亡。

消防人員說，消防車及救護車都受阻在外面，指這種情況對救災、救難、救溺都有影響，會造成時間上的延誤。碧砂漁港遊艇碼頭因為委外經營，因此周邊道路都有圍起來，外車無法隨意進入。

據指出，死者年約40多歲，死亡時間可能沒有超過3個小時，海巡單位及警方正在調查身份，將由市警局第二分局偵查隊前往鑑識，並報請檢方相驗調查死因。

碧砂漁港遊艇碼頭因為委外經營，因此周邊道路都有圍起來，外車無法隨意進入。

碧砂漁港 救護車

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