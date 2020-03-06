小琉球3潛客遇浪體力透支 岸巡隊員查覺有異急救援

海巡署南部分署第5岸巡隊琉球新安檢所巡邏隊員昨天下午行經小琉球落日亭時，突發現海上浪區有3名潛客載浮載沉顯有異常，運用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援，稍後全數載返岸上，3人意識均清楚，無明顯外傷。

海巡署南部分署第5岸巡隊表示，琉球新安檢所巡邏人員下午3時許，巡邏至小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」時，發現離岸約100公尺處海面上有3名自由潛水之民眾，因正逢滿潮，海上風力4至5級，浪高1至2公尺，且湧浪已將3人帶向外海，巡邏員立即吹哨示警，發現3人揮手呼救，立即啟動救援機制。

岸巡隊連繫琉球救難協會洪良輝駕駛舢舨協助海巡人員前往潛客遇險海域，陸續將遇險潛客帶至岸上，送上薑湯及保暖涼被，經消防分隊初步檢傷後，無明顯外傷，生命跡象穩定，獲救潛客感謝救援，表示無送醫需求後，隨即自行離去。