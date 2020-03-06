快訊

劉真與死神搶命30天了！她驚曝「黃金時間錯過了」

廣告人范可欽涉背信遭通緝 台中警漏夜移送北檢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

小琉球3潛客遇浪體力透支 岸巡隊員查覺有異急救援

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝

海巡署南部分署第5岸巡隊琉球新安檢所巡邏隊員昨天下午行經小琉球落日亭時，突發現海上浪區有3名潛客載浮載沉顯有異常，運用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援，稍後全數載返岸上，3人意識均清楚，無明顯外傷。

海巡署南部分署第5岸巡隊表示，琉球新安檢所巡邏人員下午3時許，巡邏至小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」時，發現離岸約100公尺處海面上有3名自由潛水之民眾，因正逢滿潮，海上風力4至5級，浪高1至2公尺，且湧浪已將3人帶向外海，巡邏員立即吹哨示警，發現3人揮手呼救，立即啟動救援機制。

岸巡隊連繫琉球救難協會洪良輝駕駛舢舨協助海巡人員前往潛客遇險海域，陸續將遇險潛客帶至岸上，送上薑湯及保暖涼被，經消防分隊初步檢傷後，無明顯外傷，生命跡象穩定，獲救潛客感謝救援，表示無送醫需求後，隨即自行離去。

南部分署第5巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未查覺潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身安全，並留意環境變化

屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝
屏東小琉球3名潛客載浮載沉，岸巡隊員用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援。記者潘欣中／翻攝

小琉球 海巡署

延伸閱讀

這所國小畢業前必須划獨木舟環島 下水儀式開眼界

上千隻綠蠵龜現蹤太平島 海龜友善樂園無人為干擾

打造無塑小島癡人說夢？小琉球住民用創意減塑圓夢

小琉球客船發燒可拒載 居民到本島就醫怎麼辦

相關新聞

基隆碧砂漁港女浮屍 救護車、消防車受阻10多分才進入

基隆市碧砂漁港今天上午發現疑有浮屍，在港內中間防波堤內漂流，消防局獲報後趕至，但因漁港周邊道路都用鐵鍊、石塊圍住， 除機...

小琉球3潛客遇浪體力透支 岸巡隊員查覺有異急救援

海巡署南部分署第5岸巡隊琉球新安檢所巡邏隊員昨天下午行經小琉球落日亭時，突發現海上浪區有3名潛客載浮載沉顯有異常，運用哨...

肥料濃縮液外洩 刺鼻臭氣民眾以為餿水車打翻

屏東市今晚稍早一輛運載肥料用液體的貨車行經中山路時，打翻載運的液體，臭味四溢，讓路過民眾誤以為是打翻餿水桶，經警方疏導交...

惡劣飼主未繫繩 發現家犬亂竄害死人竟辯野狗卸責

新北市永和一間資源回收廠柯姓女負責人，養狗卻不繫繩看管，任由其在住處附近閒晃亂跑，小狗去年7月因突然從路邊草叢竄出，與騎...

肥料貨車液體外洩 導致屏東路面臭氣熏天

屏東市今晚7時許，一輛運載肥料濃縮液的貨車，行經市區中山路時，疑似未捆綁好運載的貨物，導致車輛行駛時，後方運載的液體兩度...

戶外隔透明板做筆錄 警局設偵訊隔離專區防感染

員警查辦案件，面對居家檢疫、居家隔離或有發燒症狀的人要如何執勤？基隆市警二分局及派出所分別設置「機關外偵訊隔離專區」，架...

違停害人害己 楊梅後火車站9日起加強取締

桃園市楊梅區楊梅火車站後站常有違停情況，除影響車輛行駛外，更導致車輛行徑時，為閃避路邊上違停車輛，容易發生事故，楊梅警分...

台南市工地傳工安意外 3名工人不慎2樓半屋頂墜落送醫

台南市消防局下午4時14分接獲報案，台南市北區海安路三段工地現場，有3名工人工作時，不慎從2樓半屋頂墜落，有3人受傷，消...

310元發票誤開310萬元 員警展開烏龍發票尋人任務

屏東縣東港鎮一家食品行的吳姓女店員，因不熟悉手開發票流程，將原價310元的統一發票，誤開為310萬元烏龍發票，昨天急到東...

高屏大橋再傳車禍 施工單位趕本周六北上車道完工

高屏大橋受機車道施工影響，最近車禍頻傳，日前還驚動相關單位到現場會勘，未料今天早上再傳車禍，再造成2人受傷，由於高屏大橋...

美髮店氣爆巨響嚇壞居民 老闆娘重傷送醫急救

桃園蘆竹區忠孝西路一棟大樓的美髮店今天下午突然發生瓦斯氣爆，由於爆炸聲響太太，轟隆一聲引起火花，甚至現場門窗玻璃瞬間震破...

又傳熊貓車禍！外送員途中遭撞 騎士滿頭血送醫

桃園周姓男子今天下午1點多開車經龜山復興三路、文化一路口，與Foodpanda周詹姓外送員發生擦撞，詹人車倒地頭部受傷鮮...

熱門新聞

抓到了！打蔡阿嘎黑衣人有人接應 2人落網帶回北投偵訊

持槌攻擊蔡阿嘎 2嫌身分曝光！

攻擊畫面曝光／蔡阿嘎遇襲 歹徒奔跑竄巷弄至少4公里

攻擊蔡阿嘎後變裝逃逸 凶嫌貪一時之快抽菸洩身分

徐國勇：暫時取消全國性酒測 停用酒測棒

PO文酸蔡阿嘎被起底 國小老師道歉：別肉搜家人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。