聽新聞
test
0:00 / 0:00
小琉球3潛客遇浪體力透支 岸巡隊員查覺有異急救援
海巡署南部分署第5岸巡隊琉球新安檢所巡邏隊員昨天下午行經小琉球落日亭時，突發現海上浪區有3名潛客載浮載沉顯有異常，運用哨音、望遠鏡觀測後發現3人揮手求救，隨即通報安檢所並偕同琉球救難協會洪姓船長馳赴現場救援，稍後全數載返岸上，3人意識均清楚，無明顯外傷。
海巡署南部分署第5岸巡隊表示，琉球新安檢所巡邏人員下午3時許，巡邏至小琉球著名觀賞海景地點「落日亭」時，發現離岸約100公尺處海面上有3名自由潛水之民眾，因正逢滿潮，海上風力4至5級，浪高1至2公尺，且湧浪已將3人帶向外海，巡邏員立即吹哨示警，發現3人揮手呼救，立即啟動救援機制。
岸巡隊連繫琉球救難協會洪良輝駕駛舢舨協助海巡人員前往潛客遇險海域，陸續將遇險潛客帶至岸上，送上薑湯及保暖涼被，經消防分隊初步檢傷後，無明顯外傷，生命跡象穩定，獲救潛客感謝救援，表示無送醫需求後，隨即自行離去。
南部分署第5巡隊指出，小琉球周邊海域均為熱門水域遊憩活動勝地，但亦常因一時疏忽或未查覺潮汐海流之變化，往往將自身陷於險境，籲請民眾至海邊戲水或從事海上遊憩活動時，務必注意自身安全，並留意環境變化
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言