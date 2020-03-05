惡劣飼主未繫繩 發現家犬亂竄害死人竟辯野狗卸責

新北市永和一間資源回收廠柯姓女負責人，養狗卻不繫繩看管，任由其在住處附近閒晃亂跑，小狗去年7月因突然從路邊草叢竄出，與騎車經過的張姓女騎士相撞，害張女摔車喪命。柯女一度假裝不知情，仍在偵查庭上稱「那隻狗是野狗」，因附近居民指證歷歷，今天仍被新北地檢署依過失致死罪起訴。

起訴指出，這起交通事故發生在去年7月1日上午8時許，張女因為與小狗相撞，連人帶車向前滑行了數公尺，身上受有蜘蛛膜下腔出血、腦水腫、顱骨骨折、頸動脈撕裂傷和右脛骨開放性骨折等傷勢，經醫院搶救一個多月，最後仍因呼吸衰竭不幸過世；據了解，小狗也在車禍後不久死亡。

警方曾試著尋找小狗飼主追究相關責任，但因為小狗未植晶片，也未戴項圈，追查工作困難重重，最後是訪查附近居民才找到答案。原來，事發時將小狗抱回回收廠安置的柯女就是飼主，但柯女仍然否認，還說「那隻狗是野狗」。

偵訊時，柯女辯稱小狗會到回收廠內找剩菜剩飯吃，但她沒有養牠，事發時將牠抱回廠內是因為覺得牠很可憐。

檢方為查明真相，陸續通知多名證人到案，證人均稱小狗是回收廠飼養。有人表示曾看過回收廠聘請的印傭餵食小狗，也有人證稱曾看過小狗被關在回收廠門口的狗籠內，另有人稱柯女在車禍發生後未理會張女情況，反而一直在照顧小狗。