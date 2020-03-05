戶外隔透明板做筆錄 警局設偵訊隔離專區防感染

員警查辦案件，面對居家檢疫、居家隔離或有發燒症狀的人要如何執勤？基隆市警二分局及派出所分別設置「機關外偵訊隔離專區」，架設壓克力隔板或透明簾，另外準備各種防護裝備，降低員警感染風險。

基隆市警二分局今天表示，分局或派出所辦公空間，因受理報案等任務，常有民眾進出，可能成為群聚防疫漏洞，也讓員警暴露在疫情威脅環境中。

為了讓員警安心執勤，警二分局及轄區派出所，各自利用汽、機車停車棚、門口或地下室等處，設置「機關外偵詢隔離專區」，除架設L型透明壓克力隔板或簡易透明簾，並備有防護衣、護目鏡、口罩、醫檢手套、酒精、漂白水、額溫槍等防護裝備。