轟！翻修民宅遮雨棚 3工人跌落受傷
台南市消防局下午4時14分接獲報案，台南市北區海安路三段一民宅翻修遮雨棚，現場有3名工人工作時未踩穩，不慎從2樓半屋頂墜落，有3人受傷，消防局調派3輛救護車，將3名傷者送往送奇美、成大醫院治療。台南市警五分局調查，3名傷者表示未踩穩，才從屋頂跌落，現已前往醫院探視傷者，了解事發經過。
據調查，這3名傷者，分別是56歲男子意識清楚、額頭2公分撕裂傷、右手腕骨折、雙腳痛，送永康奇美醫院；28歲男子意識清楚、左大腿骨折、左膝2公分撕裂傷、額頭血腫，送成大；26歲男子意識清楚、左髖部疼痛、疑似骨折、四肢無力，送成大醫院。
消防局救災救護指揮中心獲報，工地現場有3名工人工作時，從2樓半墜樓，有3人受傷，指揮中心調派和緯、中正分隊3輛救護車前往協助並將傷者送醫，後續則交由台南市警五分局員警調查處理。
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