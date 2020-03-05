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失業父帶5歲子燒炭 反悔急送醫仍依殺人未遂被判刑

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

吳姓男子去年8月間疑因失業等因素心情低落，竟帶著5歲兒想燒炭輕生，兒子因吸入過多一氧化碳不停咳嗽及身體抽蓄，吳男心急將木炭火爐丟置車外，並開車將他送往醫院急救，兒救回一命，彰化地檢署依家庭暴力防治法殺人未遂罪嫌起訴吳男，彰化地院審酌他犯後坦承犯行，深知悔悟，判有期徒刑1年10月，可上訴。

判決書指出，吳姓男子（36歲）因失業、積欠債務及自認受家人不公待遇等，經濟及精神壓力龐大，有輕生念頭，但考量若自己身亡，兒子沒人可照顧，去年8月20日到鹿港一家大賣場買木炭及金爐放置在車上，22日凌晨開車載著兒子出門，將車停在路邊點燃木炭，試圖燒炭輕生。

睡夢中的兒子因吸入過多一氧化碳而不停咳嗽及身體抽搐，吳男見狀立將金爐連同燃燒的木炭丟棄車外，隨即開車前往醫院，兒子急救後沒有大礙。

法官考量，吳男因與前妻離異，須獨自照顧兒子壓力大，吳男看見兒子吸入一氧化碳身體不適，於心不忍中止殺人犯意，且吳男與兒子平時相處融洽，犯後積極工作竭力彌補親子關係，判有期徒刑1年10月。彰化縣社會處追蹤，男童目前由阿公照顧，狀況良好，社會處持續關懷。 自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

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