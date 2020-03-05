違停害人害己 楊梅後火車站9日起加強取締

桃園市楊梅區楊梅火車站後站常有違停情況，除影響車輛行駛外，更導致車輛行徑時，為閃避路邊上違停車輛，容易發生事故，楊梅警分局將從3月9日起針對楊梅火車站後站（金德路至新梅八街路口），取締並勸導以改善違停情形。

楊梅火車站鄰近楊梅高中、且為往返新屋區之要道，加上大眾運輸通勤需求，交通流量大，少數民眾為了自己方便，或是為了省停車費，常常在楊梅火車站後站的路邊紅線處違規停車，常常有民眾為了閃避違停車輛，造成交通壅塞及事故。因此，楊梅分局將在現有勤務上規畫人力，於熱點時段加強違規取締，以維護民眾用路權益。