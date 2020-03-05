違法吸金逾2億 檢調兵分14路搜索
檢調獲報，楊姓、施姓、林姓男子等人成立投資公司，違法招攬投資，金額逾新台幣2億元，涉嫌違反銀行法。台北地檢署今天指揮調查局兵分14路搜索，並約談楊男等10人到案。
檢調接獲線報，楊姓、施姓、林姓男子自民國106年至107年間成立財務顧問公司、投資公司，以投資太陽能電廠為幌子，招攬民眾投資，涉嫌違反銀行法、詐欺等罪。
檢調查出，楊男等人分別與投資人簽訂借貸契約書等文件，約定電廠完工後保證收購，並保證還本，且將給予年利率6%以上不等利息，以此方式招攬超過50名受害人，吸收投資金額逾2億元。
北檢今天指揮調查局台北市調查處，兵分14路搜索楊男住處等地，並約談楊男、施男、林男及廖姓、張姓、朱姓男子等被告共10人到案。
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