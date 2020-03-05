310元發票誤開310萬元 員警展開烏龍發票尋人任務

屏東縣東港鎮一家食品行的吳姓女店員，因不熟悉手開發票流程，將原價310元的統一發票，誤開為310萬元烏龍發票，昨天急到東港分局東濱派出所報案，希望警方調閱路口監視器幫忙追回；警員程崇育、吳怡蓉調閱監視器後，循車牌順利追回誤植的發票，憂心恐因此丟掉飯碗的女店員，終於放下心中的大石頭，直呼「好加在」。

吳姓女店員報案說，因不熟悉手開發票流程，將原價310元的發票，誤開為新310萬元，會影響對帳及報稅，請求警方協助；員警瞭解事發經過後，立即調出店家監視器畫面找到當事人，再調閱轄區相關路口監視器，利用警方建置的路口車牌辨識系統，比對前往購買物品民眾所開的車輛特徵， 終於尋找到錯開發票的謝姓顧客。

吳姓女店員前往收回誤開發票的收執聯後，及時將發票存根作廢重開，免去一場虛驚，也放下心中一塊大石，她開心笑說：「好加在」，更感謝員警熱心幫忙，否則工作恐不保；2名員警也笑說，為民服務項目千奇百怪，但獲報請求尋回誤植那麼大金額的發票，還是第一次呢。