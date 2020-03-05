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高屏大橋再傳車禍 施工單位趕本周六北上車道完工

聯合報 / 記者翁禎霞/屏東縣即時報導
高屏大橋今早再傳車禍，造成2人受傷。記者翁禎霞／翻攝
高屏大橋今早再傳車禍，造成2人受傷。記者翁禎霞／翻攝

高屏大橋受機車道施工影響，最近車禍頻傳，日前還驚動相關單位到現場會勘，未料今天早上再傳車禍，再造成2人受傷，由於高屏大橋車流實在太大，汽機車族行經施工區，壓力都很大，屏東縣警局交通隊表示，施工單位已連日趕工，預計北上機車道本周六就會提前完工通車。

高屏大橋機車道拓寬工程自去年12月初施工以來，至上周止，已發生27件車禍，3件死亡車禍，相關單位本月2日才實地會勘，決定多管齊下改善，未料今早再傳車禍，造成2人受傷。

屏東縣警局交通隊表示，經協調，施工單位原定三月中旬完成北向車道工程，目前會大幅縮短施工時間，本周六（7日）上午8時就會完工通車。

另外為了遏止超速，目前高屏大橋的工地時速，汽車降為50公里，機車降為30公里，近來也遭網友批評，屏東縣議員蔣月惠也認為這樣不妥，機車降速跟後車更接近，反而更危險。

不過交通隊說，由於工地正在施工，降速是為爭取緊急應變的時間，這只是工地時速，一旦完工，就會恢復原來的速限。

屏東縣 車禍 車道

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