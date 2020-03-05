又傳熊貓車禍！外送員途中遭撞 騎士滿頭血送醫
桃園周姓男子今天下午1點多開車經龜山復興三路、文化一路口，與Foodpanda周詹姓外送員發生擦撞，詹人車倒地頭部受傷鮮血直流，機車車殼也碎了一地，警消獲報緊急將他送醫，所幸詹外傷無大礙，2人酒測值均為0，警方已經調閱路口監視器，詳細肇事原因正在釐清。
梁姓目擊者表示，下午1點多經過林口長庚附近，發現1輛機車倒在路中間，且車殼嚴重碎裂，機車幾乎對折凹陷，且騎士還是穿著Foodpanda制服的外送員，車禍後頭部受傷，滿臉是血神情痛苦。
龜山分局指出，開車的周男（40歲）當時沿復興三路準備左轉文化一路，在路口與騎機車的詹男（19歲）發生碰撞，詹受外傷送醫無大礙，警方並對2人酒測，數值均為0排除酒駕；警方已調閱附近監視器、行車記錄器等，車禍肇事原因、後續責任歸屬仍有待調查。
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