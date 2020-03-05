小學生見義勇為消防隊帶路協助滅火 義消里長：好棒棒

嘉義縣布袋消防分隊昨天下午出動消防車，到過溝地區撲滅雜草大火，對路況不熟，適巧過溝國小5年級學童陳佳宏放學，騎單車路過，主動帶路引導消防車到上風處，協助拉水帶滅火，讓到場的義消里長翁億穎誇讚他「小小年級，見義勇為，好棒棒！」

過溝國小校長陳淑惠獲報，上午在校長室表揚陳佳宏，送書包獎勵，還將在全校朝會公開表揚，她說，佳宏出身普通家庭，功課雖不是很突出，但品行優越，學校老師平日教孩子要熱心助人，重視品德，佳宏身體力行。

「我沒想太多，不會害怕」，陳佳宏說，昨天放學騎單車回家路上，聽到消防車嗡嗡汽笛聲，在找路，他馬上停車帶路，協助拉水帶滅火。

義消、岑海里長翁億穎說，昨天下午3點多獲報過溝雜草火警，消防車到場，因位處火場下風處，需繞上風處滅火，但對地形不熟找不到起火點，陳佳宏帶路，很快找到起火點滅火，避免火勢延燒。