女子台中買口罩卻已在基隆領過 警查烏龍一場
一名李姓女子在台中到藥局買口罩，但被告知已在基隆領過，李女懷疑遭人冒用而報案。經查，領取人陳姓女子健保卡無法讀取，她提供身分證字號時又寫錯，導致藥局輸入錯誤。
警方今天表示，家住台中的李姓女子2月29日前往住家附近藥局買口罩，藥師卻告知她的健保卡證號已在基隆市領過，李女懷疑身分遭人冒名領取，立即到台中市所轄派出所報案偽造文書，全案經單一窗口轉至基隆市警察局第一分局延平街派出所處理。
基市員警2日晚間獲報後，隨即通知藥師及口罩領取人陳女到派出所說明。經調查後，原來李女與陳女的身分證字號僅有一碼不同，由於陳女的健保卡晶片疑受損，導致讀卡機無法讀取，只能改以手動方式輸入身分證字號。
警方指出，陳女將身分證字號寫在紙上，疑因寫太快，其中一碼寫錯，加上工作人員輸入後未再確認個資，才會造成錯誤，烏龍一場，藥局除重新輸入補正外，也將口罩寄到台中給李女，讓雙方都順利買到口罩。
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