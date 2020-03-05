影／口罩男假防疫真掩飾！破窗闖空門行竊 警速逮人

新北市朱姓男子趁防疫大作戰，人人出門戴口罩，也戴口罩四處趴趴走，在板橋區破壞窗戶闖空門侵入行竊，先後犯下兩起竊盜案，警方調閱監視器，發現朱嫌得手後還搭計程車逃逸，日前持拘票登門逮人，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。

據了解，落腳在新北市泰山區的朱姓男子（28歲）趁最近是防疫期間，幾乎人人出門都戴口罩，今年2月間趁夜跑到板橋區金門街一帶，從防火巷破壞鈔紗窗後侵入住宅及趁店家窗戶未上鎖，僭入行竊，共得手現金近1萬元。

轄區板橋警分局沙崙派出所事後接到報案，也立刻組成專案小組，透過鷹眼調閱監視器，發現二起竊案疑似同一名小偷所為，不但全程戴口罩，而且竟然是搭小黃犯案，員警按圖索驥追蹤，日前向檢察官聲請拘票登門逮人。

朱男見到員警上門抓人，不僅嚇了一跳，還疑惑反問員警，「大家出門都戴口罩，居然還認得出是我。」