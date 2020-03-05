聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／口罩男假防疫真掩飾！破窗闖空門行竊 警速逮人
新北市朱姓男子趁防疫大作戰，人人出門戴口罩，也戴口罩四處趴趴走，在板橋區破壞窗戶闖空門侵入行竊，先後犯下兩起竊盜案，警方調閱監視器，發現朱嫌得手後還搭計程車逃逸，日前持拘票登門逮人，警詢後依竊盜罪嫌函送新北地檢署偵辦。
據了解，落腳在新北市泰山區的朱姓男子（28歲）趁最近是防疫期間，幾乎人人出門都戴口罩，今年2月間趁夜跑到板橋區金門街一帶，從防火巷破壞鈔紗窗後侵入住宅及趁店家窗戶未上鎖，僭入行竊，共得手現金近1萬元。
轄區板橋警分局沙崙派出所事後接到報案，也立刻組成專案小組，透過鷹眼調閱監視器，發現二起竊案疑似同一名小偷所為，不但全程戴口罩，而且竟然是搭小黃犯案，員警按圖索驥追蹤，日前向檢察官聲請拘票登門逮人。
朱男見到員警上門抓人，不僅嚇了一跳，還疑惑反問員警，「大家出門都戴口罩，居然還認得出是我。」
板橋偵查隊長林子翔呼籲，居家門窗務必檢視是否上鎖，特別是緊鄰防火巷、工地的住宅，容易讓小偷盯上，適當加裝鐵窗也是防竊的好方法，另外也可針對僻靜巷弄加裝自動感應照明設備，居安思危自然能防止宵小上門。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言