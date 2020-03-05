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現代奴隸！移工遭狠心姐弟苛扣83萬薪 還暴力脅迫運毒

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新北即時報導
林姓女犯嫌遭警方逮後，身穿紅衣一臉從容步入警局，絲毫不為自己的惡行感到羞恥。記者巫鴻瑋／翻攝
林姓女犯嫌遭警方逮後，身穿紅衣一臉從容步入警局，絲毫不為自己的惡行感到羞恥。記者巫鴻瑋／翻攝

新北市1名印尼籍女移工阿蒂，日前從無良雇主的魔爪中逃脫，因其幾乎天天生活在恐懼之中，不僅遭到雇主以各種名目苛扣薪資67萬，甚至逼她交出16萬購買生活用品，稍有不從就遭打罵，更惡劣的是雇主因為私下販毒，還強迫阿蒂運毒，阿蒂走投無路之下鼓起勇氣撥打1955勞工申訴專線哭訴，現代奴隸的慘況才因此曝光，新北市警方兵分多路前往逮人，將無良雇主繩之以法。

據了解，34歲的阿蒂2015年時背負著養家餬口的重任，遠從印尼來台灣打拼擔任看護，但才入境到雇主家，就遭到林姓姐弟扣走護照及居留證，並限制她的行動；其中46歲的林姓女嫌，不僅每個月強迫阿蒂只能從她那購買生活用品，甚至連月事來時都只能被迫以市價2倍以上的價格買衛生棉，否則就沒有衛生用品可用，估計林女從中獲利高達16萬多元。

43歲的林姓男嫌，更是會打罵阿蒂，不斷以各種名目苛扣阿蒂的薪水，短短4年多高達66萬；原本阿蒂2018年即因簽證到期可以返國，但林姓犯嫌姐弟倆，見阿蒂沒賺到錢還因扣薪欠了一身債，更二次剝皮要阿蒂延長簽證繼續賣命。

阿蒂不堪長期遭暴力，終於在去年12月撥通了1955勞工諮詢申訴專線向新北市勞工局求救，勞工局聽聞阿蒂的遭遇大為震驚，通報新北市警方組專案小組援救，3月2日新莊警分局會同土城、樹林警分局持搜索票前往林姓犯嫌住處搜索，才將阿蒂從人間地獄中救出。

警方搜索林嫌住處時，意外發現屋內藏有大批海洛因、安非他命，經阿蒂口述才發現，林姓犯嫌私下疑似進行毒品交易，多次以暴力脅迫她協助運送毒品，如果阿蒂不從反而會被打得鼻青臉腫，讓阿蒂只好吞忍聽從林嫌指示將不明白色粉末送至指定地點。

新莊警分局與樹林警分局，會同新北市勞工局、新北市環保局組成專案小組進行蒐證，並報請新北地檢署指揮偵辦逮人，依違反人口販運法、毒品危害防制條例，將行徑惡劣的林姓姐弟倆移送法辦。

警方在林姓嫌犯住處搜出大批毒品，林嫌更疑似暴力脅迫移工運毒，行徑惡劣。記者巫鴻瑋／翻攝
警方在林姓嫌犯住處搜出大批毒品，林嫌更疑似暴力脅迫移工運毒，行徑惡劣。記者巫鴻瑋／翻攝

毒品 勞工局

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