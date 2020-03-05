男子衣衫單薄凌晨雨中獨行 員警帶回安置查出回家的路

受大陸冷氣團影響，今天凌晨北部氣溫下降，1名男子卻穿著短袖、內褲，在新北市四腳亭往瑞芳道路獨自行走。員警巡邏看見加以關心，察覺他詞不達意，先帶回派出所安置，並查出他的家人昨晚剛報警協尋，連絡家人帶他回家。

瑞芳警分局表示，北部及東北部今天氣溫明顯下降，凌晨更冷，雨勢明顯。瑞芳派出所所長陳軒竣、警員黃世勳今天凌晨1點多巡邏途中，在從四腳亭往瑞芳道路的國芳橋附近，看到有名男子穿短袖，僅穿內褲的男子在雨中獨自行走，舉止有異，停車加以關心。

兩人發現這名男子未攜帶任何證件，詞不達意，且說法有時前後矛盾，決定先將他帶回派出所暫時安置。

透過問答，警方拼湊出男子姓張，住在汐止，曾住過基隆，但仍查不出身分。後來在警方的協尋系統看到汐止通報的協尋資料，頭部有外傷等特徵與這名男子相符，聯絡他的兒子從汐止來瑞芳接回家。

警方說，張曾住在基隆碇內一帶，現在與兒子同住汐止，但戶籍仍設在碇內。過去他都是從汐止搭火車在四腳亭車站下車，再步行回碇內的家。研判昨天他搭火車到四腳亭下車後，因為想不起到碇內住處的路，才會到凌晨仍在外遊蕩。