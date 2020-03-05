法籍女單車環島露營圓夢 找不到紮營地急向新店警求援

兩名年約30多歲的法國籍女子日前帶著一名5歲女童來到台灣環島露營圓夢，卻因在新北市坪林區找不到紮營地走進新店警分局坪林分駐所求助，警方接獲通報後，也立即協助法籍民眾尋找紮營地，經溝通後，讓法籍民眾能在坪林國中內的司令台搭棚露營。

新店警分局坪林分駐所日前走進兩名法籍民眾帶著女童求助，表示他們聽聞台灣風景宜人，遠從法國來台自行車環島露營一圓環台之夢，但因進入坪林山區時已是傍晚時分，又對北宜公路路況不熟，遍尋不著能夠紮營的場地，只好向警方求助，詢問是否有可提供紮營的場地。