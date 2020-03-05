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法籍女單車環島露營圓夢 找不到紮營地急向新店警求援
兩名年約30多歲的法國籍女子日前帶著一名5歲女童來到台灣環島露營圓夢，卻因在新北市坪林區找不到紮營地走進新店警分局坪林分駐所求助，警方接獲通報後，也立即協助法籍民眾尋找紮營地，經溝通後，讓法籍民眾能在坪林國中內的司令台搭棚露營。
新店警分局坪林分駐所日前走進兩名法籍民眾帶著女童求助，表示他們聽聞台灣風景宜人，遠從法國來台自行車環島露營一圓環台之夢，但因進入坪林山區時已是傍晚時分，又對北宜公路路況不熟，遍尋不著能夠紮營的場地，只好向警方求助，詢問是否有可提供紮營的場地。
坪林分駐所接獲報案後，便立即尋找是否有合適場地可提供，而當時恰好前往分駐所內督勤的副分局長楊秀英與督察組長簡忠煒見狀，也熱情送上便當招呼；隨後員警劉卲夫便想到坪林國中內的司令台地勢平整適合當成營地，便在與坪林國中校務人員溝通後，帶領三位法籍民眾到坪林國中內紮營過夜，讓法籍女子對警方的熱心感激不已，再三向員警道謝。
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