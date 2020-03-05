憂貨繩鬆脫...貨車想停路肩卻害1車起火 駕駛命大脫困
國道1號北上352公里處今天中午發生擦撞事故引發火燒車，受碰撞的轎車直接摔落邊坡起火，幸好駕駛及時脫困，傷勢輕微、無大礙，送往義大醫院救治。初步了解，事故疑起因於1輛大貨車想暫時停靠國道路肩檢查貨物綑綁情形，卻與原本就行駛在路肩的轎車發生擦撞意外，具體肇事原因有待警方調查釐清。
據警方初步了解，41歲溫姓貨車司機今天中午行經國道1號岡山路段時，察覺綑綁貨物的繩子可能鬆脫，打算停靠路肩查看，於是從外側車道變換車道，沒想到，卻與原本就行駛在路肩上的轎車發生擦撞；轎車猛然遭撞擊就衝出護欄，滑落邊坡起火燃燒。
警、消獲報趕抵，119派遣楠梓、橋頭、燕巢分隊4車11人前往搶救，轎車上的30歲史姓駕駛已及時自行脫困，初步檢視，意識清醒，有輕微肢體擦傷及燒燙傷1-2度約13%，被送往義大醫院救治。現場火勢順利撲滅，但車體已焦黑。
據警方初步調查，兩車駕駛均無酒駕情事，肇事過程及相關肇責有待警方進一步調查釐清。
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