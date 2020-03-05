與男友吵架！中年婦人驚險站立關渡橋護欄外 被警察勸回

橫跨新北市淡水、八里區的關渡大橋上，2日上午發現1名中年婦人翻越護欄站立，面向淡水河疑似要尋短，往來車輛駕駛連忙報案，員警及時趕抵阻止，原來是因為感情問題想不開，幸好被順利勸下。

據了解，婦人上午10時許被發現站在關渡橋護欄外，她看見淡水警分局警員詹武洋、陳紀宏騎機車趕抵，便自行翻越回到圍欄內，聲稱沒事、急著想要趕快離開現場。

後來員警耐心安撫引導，她才說出因為和男友吵架，當天從桃園搭火車轉公車到淡水散心，越走越沮喪，突然萌生尋短念頭，沒想到警察很快就來了。

淡水警分局呼籲，遇到困難時勇於求救，切勿一時衝動造成永遠遺憾，尋求協助可以撥打生命線1995、張老師1980或衛生福利部安心專線1925，提供24小時免費心理諮詢服務，自殺並不能解決問題，請珍惜生命。